Divisão de bens atrasa divórcio de Luciana Abreu

Luciana Abreu era para ter assinado hoje os papéis do divórcio de Daniel Sousa, no entanto, o antigo casal continua sem chegar a acordo quanto à divisão dos bens que têm em comum.A atriz ainda esperou que hoje ficasse oficialmente uma mulher divorciada, mas a sessão de julgamento que decorreu esta tarde no Tribunal de Cascais não foi conclusiva, tendo sido agendada uma nova sessão para novembro.Curiosamente, se hoje se divorciasse coincidiria com o 3º aniversário de casamento.Luciana Abreu chegou ao tribunal acompanhada da amiga Odette Raposo e da nova ama das filhas, Telma Campos.Daniel Souza, que passou os últimos meses a viajar com a namorada, não marcou presença.O antigo casal tem duas filhas em comum, Amoor e Valentine, de dois anos.