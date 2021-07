Divórcio afeta saúde de Pipoca Mais Doce

A perda de peso da blogger ao longo das últimas semanas, em que viveu o fim do casamento e sofreu com a dolorosa perda do pai, é cada vez mais notória.Nas redes sociais, onde tenta retomar a normalidade, os internautas têm feito algumas observações à sua imagem e magreza evidente. "Está esquelética", "demasiado magra" e "tenha cuidado com a sua saúde" são comentários repetidos às fotos.Face aos comentários, Ana Garcia Martins reagiu e tentou tranquilizar quem a segue., escreveu. Também no seu podcast, Ana referiu que se encontra bem, apesar da perda de peso., brincou.