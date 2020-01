Divórcio de guitarrista dos Xutos e ex-stripper Ana Bastet deixa cães à fome

João Cabeleira, 58 anos, o guitarrista da banda Xutos & Pontapés e a mulher, a ex-stripper Ana Bastet, de 35 anos, estão a ser acusados de abandonar à fome seis cães num quintal de uma moradia em Santo António da Caparica, em Almada. As imagens dos animais em magreza extrema e da falta de condições de higiene estão já a tornar-se virais.

Os dois estão a divorciar-se e várias têm sido as queixas de vizinhos e de elementos ligados a associações de defesa dos animais que acusam o casal de negligência com os canídeos.

Em declarações ao CM, João Cabeleira defendeu-se: "Isso é uma série de malta que não tem nada que fazer, pessoas que querem arranjar chatices. Na minha casa não falta nada, nem para os animais nem para as crianças. Estou indignado com isto. Essas pessoas deviam ser processadas por difamação".

O músico continua: "ainda hoje de manhã (segunda-feira) estiveram lá em casa pessoas do IRA (Intervenção e Resgate Animal) e verificaram que só um cão é que não tem chip. Disseram que está tudo bem e que vão publicar isso mesmo no site deles".

Consultada a página do IRA na internet, verifica-se que o grupo ainda está "a avaliar as circunstâncias". A dona dos bichos, Bastet garantiu ao CM o seguinte: "Os cães são meus, as imagens são manipuladas".

A denúncia partiu de vizinhos que colocaram fotos na internet que chamaram a atenção de Patrícia Perdigão, dirigente da Associação dos Patudos da Costa. A responsável captou novas imagens, a 26 de dezembro e alimentou os cães a 3 de janeiro. "A Ana veio falar connosco com ar deprimido. Disse que estava a passar por um divórcio e que o marido não quis os cães. Oferecemos ajuda mas recusou".Ana Bastet já sentiu na pele o abandono e a miséria. Quando fugiu de casa dos pais, viveu na rua e fez de tudo para sobreviver. Em entrevista à ‘Vidas’, confessou tudo: "Sobrevivi como podia: pedi e dancei para pedir esmola. Cheguei a lutar com um cão para lhe roubar um pedaço de comida, ainda por cima adoro animais. Tinha uma fome desesperada, é animalesco. Mas é a vida, e foi a que passei. É preciso ter coragem para enfrentar o mundo".Depois disso renasce como stripper, com o nome artístico Barbie Cinderela, sofre de bulimia e é então que conhece o guitarrista dos Xutos & Pontapés João Cabeleira.Ana e João casaram-se no Meco e sobre o marido a stripper comentou então: "O João foi o anjo que apareceu na minha vida".Bastet e João Cabeleira têm seis cães, que foram fotografados pelos vizinhos num estado de magreza extrema. A ex-stripper recusou ajuda da associação de animais.Dejetos de animais estavam espalhados por toda a zona exterior em que os animais se encontravam na moradia de Bastet, na Caparica.Nas redes sociais, a apresentadora da CMTV Maya ajudou a denunciar a situação ao publicar as imagens dos cães subnutridos.