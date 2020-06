Divórcio de Juan Carlos e Sofia cada vez mais perto

Corria o ano de 2004 quando o rei Juan Carlos conheceu, numa reserva de caça, a empresária alemã Corinna zu Sayn-Wittgenstein, aquela que viria a tornar-se a sua "amiga íntima" e que viria a provocar uma verdadeira revolução na vida da família real espanhola e especialmente na relação do rei emérito com a mulher, a rainha Sofia.De acordo com alguma imprensa espanhola, Juan Carlos está cansado de viver, há vários anos, um casamento de fachada e estará a equacionar o divórcio.E a intenção não é nova. Juan Carlos já no passado havia comunicado essa ideia aos filhos, algo que nunca foi bem acolhido por Cristina, Felipe e Elena. Segundo fontes da palácio de Zarzuela, Juan Carlos chegou mesmo a dar como exemplo aos filhos o divórcio que aconteceu entre a princesa Diana e do príncipe Carlos.A relação de Juan Carlos com Sofia está hoje "ferida de morte", referem alguns cronistas, e o casamento de fachada é algo que já não agradará a nenhuma das partes. Fontes próximas do casal garantem que, longe dos holofotes da vida pública, os dois chegam a passar meses sem falar, apesar de viverem juntos.E se é verdade que há vários meses foi tornada pública uma fotografia de Juan Carlos e Sofia, na qual os dois pareciam muito cúmplices e afetuosos, o facto é que tudo faria parte de uma estratégia para limpar a imagem do rei emérito, muito prejudicada nos últimos anos. Mesmo durante este período de confinamento, Juan Carlos terá vivido na mais absoluta solidão.A colunista Pilar Eyre escreveu mesmo que os dois se "odeiam profundamente" e que hoje são como como cão e gato, uma situação que dificilmente poderá mudar nos próximos anos.Recorde-se que neste momento Juan Carlos vive de costas voltados com o filho Felipe e a nora Letizia.