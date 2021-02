Divórcio de Kim Kardashian e Kanye West vai ser contado na televisão

15:54

Anunciado no dia 6 de janeiro e oficializado no passado dia 20 de fevereiro, o divórcio entre Kim Kardashian e Kanye West, assim como todos os seus contornos, vão ficar a ser conhecidos na televisão através de novos episódios do reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ e de um outro programa para estrear ainda este ano.A família Kardashian volta assim a encontrar forma, uma vez mais, de rentabilizar seus próprios infortúnios. Segundo fontes próximas, os novos episódios irão expor tudo sobre aquele que foi um dos casamentos mais mediáticos e ricos do mundo e que envolve uma fortuna conjunta de 1,4 mil milhões de euros.Segundo o jornal ‘Sunday Mirror’, Kim Kardashian, de 40 anos, que pediu o divórcio após sete anos de casamento, teve os últimos meses da sua vida filmados para a temporada final de ‘Keeping Up With The Kardashians’, incluindo cenas em que fala sobre o fim do seu relacionamento com o pai dos quatro filhos. Mas a coisa não ficará por aqui.De acordo com aquela publicação, Kim também pretende falar sobre o assunto num novo reality show com estreia marcada para 2021 e que não deverá contar com qualquer participação de West.