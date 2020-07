Divórcio de Luciana Abreu e Daniel Souza adiado devido à pandemia

Atriz continua casada com o guia turístico.

Luciana Abreu viu o processo de divórcio de Daniel Souza novamente adiado. A situação era para ter ficado resolvida em tribunal em junho, mas com os atrasos na Justiça devido à pandemia, tal não aconteceu.Apesar de estarem separados desde março do ano passado e de já terem novas relações, Lucy e o guia turístico continuam como marido e mulher no papel.Tudo porque Daniel se opôs a assinar o divórcio da atriz de ‘Terra Brava’, da SIC, enquanto os bens não fossem divididos, o que gerou discórdia entre os dois. O antigo casal tem duas filhas em comum.