Divórcio de Melania e Donald Trump pode valer 42 milhões de euros

A "contar os minutos" para deixar a Casa Branca,A separação poderá render-lhe cerca de 42 milhões de euros, de acordo com as previsões de advogados."A Melania está a contar os minutos até Donald Trump deixar o cargo para que se possa divorciar", revelou a antiga assessora Omarosa Manigault Newman ao jornal britânico ‘Daily Mail’. ", acrescentou.Recorde-se que, quando se mudou para a Casa Branca, em 2017, a ainda primeira-dama dos Estados Unidos, de 50 anos, fez questão de alterar os termos do acordo pré-nupcial que assinou antes do casamento, subindo assim a fasquia dos milhões a receber. Em contrapartida, ela ficará impedida de publicar um livro ou dar entrevistas sobre o relacionamento com Trump, de 74, tal como aconteceu com Marla Maples, a segunda mulher do 45.º presidente norte-americano.. Melania garantiu ainda o futuro do filho Barron, de 14 anos, assegurando que este seria colocado em pé de igualdade face aos irmãos no que toca à herança do pai.FORTUNA EM RISCOA curto prazo, porém, Trump poderá ser obrigado a pagar a Melania perto de 42 milhões de euros, uma quantia bastante superior ao que desembolsou com as outras duas ex-mulheres, Marla Maples (de 1993 a 1999) e Ivana Trump (de 1977 a 1992). Ambas assinaram acordos pré-nupciais, mas enquanto Marla apenas recebeu 1,7 milhões de euros, Ivana conseguiu ficar com 11,8 milhões, assim como uma mansão em Connecticut e um apartamento no edifício Trump Plaza, em Nova Iorque.Apesar de 42 milhões de euros ser muito dinheiro, alguns especialistas acreditam que não será suficiente para Melania manter os luxos a que está acostumada. "Este montante não chega para ela continuar a manter o seu estilo de vida em Nova Iorque. O melhor seria abdicar de algumas mordomias e investir parte da fortuna", explica Jacqueline Newman, advogada especialista em divórcios da Berkman Bottger Newman & Rodd.Contudo, há quem acredite que, uma vez fora da Casa Branca, Trump ficará à mercê das Finanças. É que, apesar de ter uma fortuna avaliada em cerca de 2,6 mil milhões de euros - é o 715.º mais rico do Mundo segundo a ‘Forbes’ - pagou pouco mais de 630 euros em impostos em 2016, ano em que foi eleito presidente, e um valor similar no ano seguinte.EM CAMAS SEPARADASAliás, a falta de cumplicidade entre ambos era visível em vários compromissos públicos, nos quais a ex-modelo se recusava a dar a mão ao marido.Fonte próxima do casal adiantou mesmo à ‘US Weekly’ que os dois dormem em quartos separados. Ainda antes de irem viver para a Casa Branca, Melania e Donald já não partilhavam a mesma cama.Donald Trump e Melania Knauss conheceram-se em 1998, numa festa em Manhattan. O magnata do imobiliário estava a separar-se da mulher e não hesitou em pedir o número de telefone à eslovena. No início, Melania rejeitou as investidas do milionário, até porque este estava bem acompanhado naquela noite, mas rapidamente cedeu aos seus avanços. No ano seguinte, eles tornavam-se um casal, acabando por casar em 2005. Da relação nasceu Barron, de 14 anos, que veio juntar-se aos outros quatro filhos de Trump.