Divórcio levou Nucha a pensar em suicídio

"Seria um grande egoísmo da minha parte tomar uma atitude dessas e deixar a minha família e uma filha tão pequena. Atualmente, para mim é impensável pensar ou fazer isso. Aliás, não me desculpo por ter pensado suicidar-me", afirmou.



Cerca de oito meses depois, o casal reconciliou-se e voltou a casar em 2000, mas em 2012 foi a rutura definitiva.



Em 2010, a intérprete de "Sempre" descobriu que tinha cancro da mama. "Eu arranjei forças que não sei de onde vieram. Só depois de ter vencido o cancro é que pensei que tinha tido um cancro", conta.



Catarina Trindade, que surpreendeu a mãe no programa, recordou que foi um momento difícil. "Eu nunca aceitei que a minha mãe tinha a doença porque ela não mostrava que estava mal. Só me caiu a ficha quando a vi na maca e ela foi operada. Mas sempre achei que ela ia ficar bem".



Alguns meses depois de ter descoberto a doença, Nucha venceu o cancro da mama.

Nucha foi a convidada especial de Fátima Lopes esta terça-feira, 3, na 'Tarde é Sua'. Na entrevista, a cantora falou sobre a comemoração dos seus 30 anos de carreira e recordou os momentos dramáticos que passou: divórcio, tentativa de suicídio e a luta contra o cancro na mama.Em 1998, a cantora divorciou-se de Paulo Trindade, pela primeira vez, e nesse momento de rutura pensou colocar termo à vida., recorda.