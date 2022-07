"Dizem que sou aldrabão": Fernando Póvoas responde 100 mensagens por dia de pacientes enganados

01:30

Vânia Nunes

Fernando Póvoas tem recebido "mais de 100 mensagens por dia" de pacientes a questioná-lo sobre um produto para "emagrecimento rápido" divulgado nas redes sociais cujo anúncio tem a sua imagem."Aquilo é tudo falso e estão a usar a minha imagem indevidamente. O pior é que há muitas pessoas a comprar. Há mais de um mês que a minha vida tem sido responder às pessoas a esclarecer tudo. Muitas perguntam-se se aquilo é verdade, mas outras compraram e dizem que sou aldrabão e que já estão a tomar o medicamento há 15 dias e que não está a fazer efeito." O médico apresentou queixa na polícia no passado dia 9 de junho, no entanto, não tem grande esperança que o caso se resolva rapidamente. "Explicaram-se que antes de seis meses não devem ter novidades. Pediram-me para informar se tivesse mais informações e a novidade que há é que essa empresa tem apresentado outros produtos a usar a minha imagem."Fernando Póvoas conta que já tentou entrar em contacto com os responsáveis da empresa, mas sem sucesso. "Bloquearam-me e não consigo enviar-lhes mensagem. É uma situação muito grave. A verdade é que a internet não tem lei."Nas informações facultadas nesses anúncios de produtos para emagrecimento, à venda por cerca de 30 euros, identificam figuras públicas que já ficaram a par do "segredo". "Vou continuar a fazer de tudo para repor a verdade e para o meu nome deixar de estar associado a essa publicidade", diz.