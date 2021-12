DJ Magazino deixa última mensagem a amigos e família no funeral

Mesmo depois da sua morte, Luís Costa, mais conhecido como DJ Magazino, conseguiu surpreender tudo e todos ao deixar uma mensagem de conforto aos familiares e amigos que estiveram no funeral que se realizou no sábado em Setúbal.O músico incumbiu a agência funerária de entregar nas mãos de todos os presentes um cartão inesperado com as suas últimas palavras. Num momento já por si de dor, todos se emocionaram com o texto arrepiante: "Parto com todos no coração. Na saudade da minha presença, lembrai-vos dos momentos maravilhosos que vivemos e assim estarei mais perto de vós. Aquela estrela que brilha sou eu a amar-vos eternamente."Recorde-se que DJ Magazino morreu na passada quinta-feira, 9 de dezembro, aos 44 anos, depois de dois anos de luta contra uma leucemia.A morte do artista deixou de luto o mundo da música mas também o dos famosos. Cristina Ferreira, Diana Chaves, João Baião ou Nilton foram algumas das caras conhecidas a mostrar-se em choque com a partida.Este ano tinha chegado às livrarias a biografia ‘Ao Vivo’, escrita com a jornalista Ana Ventura, em que DJ Magazino fala sobre a vida, o percurso na música e a luta contra a doença. As receitas revertem para as instituições Associação de Leucemia e Heal Me.