DJ Magazino perde luta contra a leucemia aos 44 anos

DJ Magazino morreu aos 44 anos,

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vanessa Fidalgo

Morreu ontem de manhã, em sua casa, em Lisboa, o DJ português Magazino (Luís Costa), dois anos após ter sido diagnosticado com uma leucemia. Horas antes, Magazino, de 44 anos, tinha reunido amigos próximos e familiares em sua casa, para um jantar especial. Nas últimas horas, vários famosos partilharam nas redes sociais mensagens de homenagem.Luís Costa nasceu em Setúbal, em 1977, cidade onde aos 17 anos começou a carreira de DJ, que acabou por levá-lo a atuar em vários palcos internacionais. Em dezembro de 2019 foi diagnosticado com uma leucemia e desde então foi partilhando a luta que travou pela vida, nas redes sociais e no livro biográfico ‘Ao Vivo’, lançado em outubro.Escrito com a jornalista Ana Ventura, Luís Costa queria que o seu livro "ajudasse as pessoas", quer as que estão "a passar pelo mesmo problema", quer as que "julgam ter problemas" mas que "percebem que, afinal, não têm nada de que se queixar".Há cerca de dois meses, Magazino tinha voltado aos palcos, para atuar numa festa na capital. Dias depois regressou ao hospital, para um tratamento ainda mais agressivo contra o cancro. Acabou por não resistir.