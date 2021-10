Dj Magazino regressa aos ‘pratos’ após dois anos a lutar pela vida

01:30

Ao fim de quase dois anos a lutar pela vida, após ter sido diagnosticado com uma leucemia, o DJ português Magazino regressou ‘aos pratos’ no sábado, numa festa privada em Lisboa, que decorreu na antiga Piscina Olímpica do Restelo.Rodeado de amigos, Magazino celebrou a vida e o regresso à profissão. A luta contra o cancro ainda está para durar, mas essa é apenas uma das muitas histórias que Magazino (cujo verdadeiro nome é Luís Costa) partilha em ‘Ao Vivo’, uma biografia editada esta semana e escrita ‘a quatro mãos’ com a jornalista Ana Ventura.Com o livro, o DJ, cuja carreira começou aos 17 anos em Setúbal, a sua terra-natal, quer "ajudar pessoas que estejam a passar pelo mesmo problema" e as que "julgam ter problemas mas que, no fundo, acabam por perceber que não têm nada de que se queixar", contou. Magazino não quer dar lições, mas assume que era "uma dessas pessoas" e que estes últimos dois anos a "lutar pela vida", ensinaram-no "a relativizar".