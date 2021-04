DJ Rita Mendes está grávida aos 44 anos: "Não há impossíveis no amor"

11:16

"Quando soubemos que esta criança 'raio de Sol' estava a caminho do Mundo, mesmo no meio das tantas incertezas e medos, como os que vivemos a nível social, global e até com os muitos e óbvios receios pessoais e familiares que vivemos nesta estranha época ... Soubemos que esta Bênção seria maior e mais forte do que tudo isso... Um menino ou menina da Nova Era que trará muita Luz de cura consigo", partilhou nas redes sociais, radiante por viver novamente a experiência da maternidade. "





E assim seguimos, nesta bolha de Amor muito nossa a que esperamos que se juntem com boas energias, intenções e a certeza de que 'não há impossíveis' no que respeita ao amor", concluiu.

, de 44 anos, está grávida do terceiro filho. O bebé é fruto da relação de dois anos com o produtor de eventos, de 43.Em entrevista à 'Caras', a DJ explica que viu nesta gestação uma "benção", depois de ter sofrido um aborto espontâneo anteriormente. "Por outro lado, também percebi que há uma percentagem mínima de mulheres com a minha idade que engravida de forma natural, portanto o nosso caso foi uma casualidade".O bebé vem juntar-se a Afonso Luz, de 10 anos, a Matilde Estrela, de oito, fas relações de Rita Mendes com Roger Branco e Hugo Caetano, respetivamente, e Beatriz, de 14 anos, e Afonso, de 13, nascidos do anterior casamento de Gui.