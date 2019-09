Djaló elogia Luciana Abreu: "Sei que as meninas têm uma boa mãe"

01:30

O futebolista Yannick Djaló, de 33 anos, que continua afastado dos relvados para resolver questões referentes à guarda das duas filhas em comum com Luciana Abreu, está confiante com o desfecho do processo de regulação do poder paternal de Lyonce e Lyannii e aguarda ansioso o reencontro com as meninas, que não vê há mais de dois anos.Um encontro bastante aguardado por Djaló que, apesar de todas as guerras e polémicas com a antiga companheira, revela confiar na educação e cuidados que Lucy tem com as meninas."Elas estão bem, entusiasmadas. Nunca duvidei que estivessem bem, sei que têm uma boa mãe. E vontade de estar juntos nunca faltou, de ambas as partes", revelou aoo jogador, confirmando que tem falado com as filhas ao telefone.Nos últimos meses, Daisy Gonçalves, atual namorada, tem sido o seu principal apoio. O futebolista diz estar preparado para voltar aos relvados.