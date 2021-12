Documentário de Gio já tem data de estreia

01:30

Georgina Rodríguez vive dias de grande emoção. Além da felicidade por estar grávida de gémeos, a namorada de CR7 está ansiosa com a estreia do seu documentário, ‘Soy Georgina’. A Netflix revelou que o reality sobre a vida de Gio tem estreia mundial agendada para 27 de janeiro. “Com mais de 28 milhões de seguidores no Instagram, Georgina é, entre muitas outras coisas, modelo, mãe, influenciadora, mulher de negócios, bailarina e companheira de Cristiano Ronaldo. Poderemos ver o seu lado mais pessoal, um retrato emocional e profundo da mulher por detrás das capas, das fotografias, das histórias e das grandes manchetes”, destaca o serviço de streaming.









Ao quinto mês de gravidez, a modelo espanhola mantém as rotinas habituais e recentemente mostrou-se no jato privado, ao viajar para Lisboa na companhia de Cristiano Ronaldo. Uma viagem discreta antes do clã Aveiro se reunir em Manchester para celebrar o Natal. Nas imagens divulgadas, é visível o crescimento da barriguinha. O nascimento dos gémeos está previsto para abril.

georgina rendida à lua cheia

em lisboa



Durante a passagem por Lisboa, Georgina foi surpreendida pela noite de lua cheia e registou o momento nas redes sociais. “Obrigada céu por me presentear com a última lua cheia do ano”, escreveu a namorada de Ronaldo na legenda da publicação.