Doença afasta Alberta Marques Fernandes da televisão

Alberta Marques Fernandes, de 53 anos, tem estado ausente dos ecrãs da RTP e vai ficar afastada da TV até ao próximo verão, por motivos de saúde.



A jornalista prefere resguardar-se em relação à causa que motiva a ausência e só um grupo muito restrito sabe o que se passa com a sua saúde. No entanto, garante que “não é grave” e que não irá revelar a doença, evocando o “direito à privacidade”. “Estou a fazer um tratamento que me deixa com as defesas em baixo, o que significa que tenho de estar muito mais resguardada. É uma doença que se suporta bem. Os efeitos secundários da medicação é que são aborrecidos”.

