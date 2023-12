Doença da mãe de Mafalda Castro leva a denúncia nas redes sociais

01:30

Vanessa Fidalgo

Indignada, a apresentadora da TVI e radialista Mafalda Castro recorreu às redes sociais para protestar contra a falta de médicos nos hospitais, situação que tem vindo a afetar a mãe, Alexandra, que sofre de esclerose múltipla, doença neurológica crónica e degenerativa."Recebi um telefonema da minha mãe a dizer que saiu agora do Hospital de Cascais e que não há um único médico em Neurologia disponível para acompanhá-la", escreveu no Instagram. "Portanto, se a minha mãe tiver alguma urgência, ou qualquer pessoa com esta doença ou outra doença neurológica, não poderá ser acompanhada nem sequer em urgências no Hospital de Cascais", lamentou.A comunicadora explicou que "os médicos saíram e foram para hospitais privados, como era de esperar". "Sabemos todos o estado do SNS, portanto, nada de novo nestes dias, infelizmente, só que não há sequer nenhuma previsão de quando é que isto pode ter alguma solução, se vai ter alguma solução", acrescentou.No próprio hospital, Mafalda Castro foi incentivada a falar com os meios de comunicação: "Porque, na realidade, não há nenhuma solução à vista nem para ela ter medicação, que também é muito grave, nem para ser acompanhada, nem para serviço de urgências", justificou.