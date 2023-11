Doença mata a cantora Sara Tavares aos 45 anos

Portugal recebeu a triste notícia da morte de Sara Tavares, que partiu aos 45 anos, vítima de um tumor cerebral com o qual já vivia há mais de 10 anos.O estado de saúde da artista, de ascendência cabo-verdiana, piorou nos últimos meses e a cantora já estava internada no Hospital da Luz, de Lisboa, há meses.A notícia foi confirmada ao 'Correio da Manhã' pelo músico e produtor Tozé Brito, com quem a intérprete de 'Ponto de Luz' trabalhou e de quem era amiga.Revelada no 'Chuva de Estrelas', da SIC - que venceu com um tema de Whitney Houston - e lançada definitivamente ao ganhar, no mesmo ano (1994), o Festival da Canção com o eterno 'Chamar a Música', seguiram-se os discos, os prémios e os aplausos. Trabalhou com os grandes, fez nome na Música do Mundo, gravou álbuns onde deu voz às raízes cabo-verdianas.", recorda Tozé Brito. Em 2009 um tumor no cérebro travou-lhe a carreira., concluiu o produtor.Sara Tavares lançou o seu último single 'Kurtido', em meados de setembro altura em que fez as suas últimas publicações no Instagram sobre este projeto que atingiu quase sete mil visualizações.