Doença rara afeta sobrinho de Carolina Patrocínio

A família Patrocínio enfrenta um enorme drama familiar. O filho mais velho da irmã de Carolina Patrocínio, apresentadora da SIC, foi diagnosticado com uma doença rara e autoimune. A artrite idiopática juvenil ataca as articulações e pode afetar vários órgãos. As crianças sofrem com rigidez articular, edema, derrame, dores e sensibilidade.O drama foi relatado por Mariana Patrocínio através de uma publicação nas redes sociais em que contou que o filho Mateus, de apenas sete anos, já foi submetida a três operações ao joelho. "A AIJ é uma doença autoimune, crónica, que ataca as articulações, o joelho no caso dele. Uma equipa de reumatologistas, pediatras, fisiatras e ortopedistas, têm feito tudo para controlar o problema", explicou a irmã do rosto da SIC, que confessou que a criança sofre limitações físicas devido à doença."Ele faz vida normal, mas tem algumas limitações no exercício físico. Semanalmente faz uma injeção de metotrexato e análises ao sangue bimensais". Perante um quadro clínico difícil de gerir, Mariana admite viver meses de angústia e salienta que a família que tem sido o seu principal pilar para manter uma postura positiva neste momento dramático. "Os últimos meses não têm sido fáceis para nós, mas o Mateus é muito forte, otimista e nunca se queixou. Esta foi a 3ª cirurgia ao joelho, esteve sempre bem-disposto: fala e cativa com toda a gente."Carolina Patrocínio tem acompanhado todo o processo junto da irmã com quem mantém uma relação cúmplice.