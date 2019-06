Doença volta a unir família: Nove anos depois, Casillas faz as pazes com os pais

a um cateterismo, o jogador espanhol viu a sua vida profissional bastante abalada e o seu futuro continua incerto.Semanas mais tarde, foi a vez de Sara Carbonero temer pelo seu estado de saúde. A jornalista submeteu-se a uma cirurgia para retirar um tumor maligno no ovário.Mas nem tudo foram más notícias. Depois dos dramas que assombraram a vida do casal, Iker Casillas parece ter finalmente feito as pazes com os progenitores, após 9 anos de afastamento.Apesar dos pais não terem ido visitar o filho ao hospital, no Porto, o jornal 'El Mundo' revela que os progenitores viajaram até Portugal dias mais tarde e ficaram hospedados em casa do filho e da nora.Os motivos da discórdia familiar são de origem financeira, uma vez que eram os pais de Casillas que controlavam as suas contas no início da sua carreira.