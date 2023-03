Dois azares num dia! E Liliana Aguiar falha o primeiro desfile do filho

60.ª edição da Moda Lisboa, no espaço Lisboa Social Mitra.

e quando achava que o dia ia melhorar, tudo piorou. A empresária tentou alugar um veículo, mas este processo foi muito demorado e fez com que não conseguisse marcar presença no desfile do filho.





View this post on Instagram A post shared by Liliana Aguiar (@lilianaaguiarsemsalto)

Há dias e dias... e ontem não foi um dia fácil para Liliana Aguiar, pois a empresária viu o domingo encher-se de complicações.O filho mais velho da empresária, Miguel Ângelo, desfilou pela primeira vez na ModaLisboa para o estilista Nuno Gama e quem não marcou presença foi a mãe, que estava 'presa' num Uber a deslocar-se até àLiliana Aguiar começou o dia com o carro avariado