Dois meses depois Garay volta a abraçar os filhos e regista o momento emotivo

O momento emotivo em que Garay abraça os filhos dois meses depois

19:33

Dois meses depois, chegou o dia tão esperado para Ezequiel Garay. Já livre do coronavírus, o antigo jogador do Benfica, que combateu a doença, pôde abraçar finalmente os dois filhos, Shaila, de quatro anos, e Antonio, de dois, e o momento foi registado, com muita emoção através de um vídeo.Nas imagens é possível ver o craque do Valencia e a mulher, Tamara, a abraçarem as crianças, eufóricas com o reencontro., escreveu a modelo.Recorde-se que Garay, de 33 anos, testou positivo para a Covid-19 e logo a seguir a companheira apresentou sintomas, o que obrigou o casal a deixar as crianças a cargo de familiares. Agora, estão livres da doença.