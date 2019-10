Dolores admite sentir mágoa por viver longe do neto

Dolores Aveiro foi esta quinta-feira a convidada surpresa na ‘casa’ de Cristina Ferreira.Uma visita surpreendente em que a matriarca da família Aveiro acabou por abrir o coração e fazer revelações surpreendentes sobre a família. Apesar de ter 10 netos, Dolores assume o sentimento especial por Cristianinho, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, que acompanhou desde o seu nascimento. "É especial... um menino muito especial, mesmo. Acabei por ser mãe e avó ao mesmo tempo", começou por contar Dolores Aveiro."Quando me venho embora, pede-me para não estar muito tempo sem o ir visitar. 'Amo-te até ao infinito', diz-me ele... e mexe o coração", admitiu emocionada. Apesar de confessar a relação intensa com o neto, Dolores admitiu a mágoa que sente por atualmente viver afastada do menino devido à mudança de Ronaldo e Georgina para Turim."A mágoa que tenho é não estar presente com o meu menino", explica Dolores, ao falar sobre Cristianinho, de nove anos. "Quando o Ronaldo decidiu [viver com Georgina Rodríguez] só tive que aceitar... ele não deixa de ser meu filho e se ele está feliz, eu estou feliz", garantiu.Considerada a mulher mais influente do País nas redes sociais, com mais de dois milhões de seguidores, Dolores revelou que é a sua empregada, Patrícia, que lhe tira as fotos e gere a conta de Instagram. "É a minha empregada que publica. Ela encarrega-se de tudo", contou.