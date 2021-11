Dolores Aveiro apoia crianças da instituição onde viveu Elma Aveiro decidiu colocar mãos à obra e organizar um evento solidário para apoiar a Fundação Nossa Senhora da Conceição.

Dolores com a filha Elma

06:00

Com a aproximação do Natal, Elma Aveiro decidiu colocar mãos à obra e organizar um evento solidário para apoiar a Fundação Nossa Senhora da Conceição, no Funchal. “Queremos ajudar quem mais precisa. A minha mãe será a madrinha, visto que foi a mesma instituição onde a minha mãe esteve internada com os irmãos”, explicou a empresária ao CM. O evento consiste num jantar solidário, no Casino Park Hotel, durante o qual os presentes terão “surpresas animadoras”. A partir do Brasil, Katia também tem ajudado na divulgação.



