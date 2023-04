Dolores Aveiro a jogar no casino do cruzeiro de Tony Carreira. Veja o vídeo!

Dolores Aveiro é uma das passageiras de luxo que viaja a bordo do navio que juntou vários fãs de Tony Carreira,o ‘Cruzeiro 35 Anos de Canções’ e está a divertir-se de todas as formas possíveis.Pelo menos é isso que mostra um vídeo da mãe de Cristiano Ronaldo no casino do navio, a tentar a sua sorte na roleta. Muito compenetrada, Dona Dolores vai acompanhando as jogadas, mas fica por saber se conseguiu amealhar mais uns euros na conta vancária ou se tudo não passou de pura diversão.Dolores Aveiro e Tony Carreira, que são amigos, já fizeram questão de partilhar uma imagem juntos a bordo do paquete.