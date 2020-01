Dolores Aveiro apoia casamento de Ronaldo com Georgina: "O dia há de chegar"

Apesar do alegado mal-estar que foi várias vezes noticiado entre Dolores Aveiro e Georgina Rodríguez, a namorada do filho, Cristiano Ronaldo, a madeirense mostra apoiar o namoro, e também um futuro casamento., afirmou Dolores à 'TV7Dias' sobre o tão esperado enlace entre o craque da Juventus e a companheira de 26 anos.A matriarca do clã Aveiro, que garante que Gio, não hesita em tecer elogios à nora:Dolores Aveiro tenta assim colocar um ponto final nos alegados conflitos com Georgina, acusados de serem o motivo para estar, por vezes, afastada do jogador e dos netos: Cristianinho, os gémeos, afirmou Dolores.Certo é que o casamento entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez está a ser muito aguardado pelos fãs do casal, e, pelos vistos, pela família. Os dois mostram que a relação está cada vez mais sólida e apaixonada através das redes sociais, e Gio já trata CR7 porNo passado dia 27 de janeiro, Georgina celebrou 26 anos e contou com uma festa de aniversário ao lado de Ronaldo e das crianças . A propósito da data especial, a irmã da espanhola, Ivana, partilhou algumas imagens da infância da modelo.