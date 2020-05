Dolores Aveiro aposta em mudança de visual e surpreende os fãs

18 mai 2020 • 12:49

Tal como milhares de portugueses, também Dolores Aveiro aproveitou as medidas de desconfinamento para retomar as rotinas diárias e o cabeleireiro foi uma das primeiras escolhas da matriarca do clã Aveiro.Decidida a apostar numa mudança de visual, a mãe de Cristiano Ronaldo partilhou o resultado final através de uma publicação nas redes sociais.Dolores recebeu de imediato a aprovação das filhas e contou com rasgados elogios dos fãs e seguidores que se mostraram rendidos à sua escolha. "Elegante e maravilhosa", "Capa de revista", "Sempre linda", são alguns dos comentários.