Dolores Aveiro assinala um mês desde o susto do AVC: "Comemoro a vida"

"(Como assim avó? Já passou um mês que deste um susto a toda a gente!", começou por escrever na legenda da publicação, brincando como se estivesse a falar pela bebé.



"E hoje um mês depois comemoro a vida, com boa energia e a acreditar num amanhã melhor! Vamos ficar todos bem!", terminou Dolores, confiante.





A carregar o vídeo ...

Dolores Aveiro brinca com a neta

Dolores Aveiro continua a mostrar-se bem de saúde e positiva quanto à recuperação e à fase que se atravessa, devido ao surto de coronavírus.Depois de j á se mostrar com a neta Valentina, filha da filha mais nova, Katia Aveiro, e a treinar em família , a mãe de Cristiano Ronaldo quis assinalar o momento em que já faz um mês desde o susto que viveu ao ter sofrido um AVC. O susto que a levou a ficar internada no hospital. Ao lado da pequena Valentina, filha da filha mais nova, Katia Aveiro, partilhou um desabafo emotivo através das redes sociais.Como já é habitual, Dolores Aveiro, que já conta com mais de dois milhões de fãs no Instagram, recebeu centenas de mensagens de apoio e força neste momento.O pesadelo passou e a matriarca do clã Aveiro tem estado a cumprir a quarentena no conforto da sua moradia no Funchal, na Madeira, acompanhada da família e com todos os mimos por parte dos filhos e netos. Dolores Aveiro já garantiu que se agarrou à fé para ultrapassar o momento complicado que enfrentou em relação à saúde.