Dolores Aveiro "de férias" na casa onde Cristiano Ronaldo passou a quarentena

"Bom dia a todos! Vim passar umas fe´rias, um dia feliz", escreveu Dolores na legenda da imagem, tirada na parte exterior da moradia, cujo arrendamento custa 3 mil euros por semana.





Dolores Aveiro desfruta do regresso a casa após ter sofrido um AVC

Com a partida de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e dos quatro netos para Turim esta segunda-feira, Dolores Aveiro aproveitou para passar uns dias na casa onde o filho passou o último mês da quarentena, no Caniçal, na parte Este no Funchal.Foi a própria que partilhou a novidade com os seguidores do Instagram.Com acesso privativo à praia, a mansão tem cinco quartos, ginásio, sala de jogos e uma vasta piscina.