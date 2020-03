"Agradeço estar aqui a teu lado": Dolores Aveiro deixa mensagem ao filho Hugo em dia de aniversário

Meu Hugo faz anos, hoje agradeço estar aqui a teu lado e do lado da nossa família, vida longa meu filho, que venham muitos mais, cheios de saúde...", escreveu.

ára tudo, o nosso Hugo faz anos, e que bom é poder comemorar a vida , com saúde e perto dos nossos, sempre que possível, e hoje por ironia do destino estamos aqui contigo, Deus te dê muita saúde mano, amo-te muito".

Esta quarta-feira, 25 de março, é dia de festa na família Aveiro. Hugo, irmão mais velho de Cristiano Ronaldo, celebra 45 anos e Dolores Aveiro deixou uma mensagem especial ao filho.Katia Aveiro partilhou uma fotografia dos quatro irmãos reunidos e realçou o facto de estarem a passar a data juntos devido a estarem de quarentena na ilha da Madeira.Recorde-se que o mês de março está a ser marcado por momentos importantes no clã Aveiro. Elma Aveiro celebrou 47 anos e Dolores Aveiro teve alta hospitalar no fim da semana passada, depois de ter sofrido um AVC no dia 3.