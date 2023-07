Dolores Aveiro deseja boa sorte à equipa do filho em biquíni Mãe de Cristiano Ronaldo tem 68 anos.

Dolores Aveiro

Dolores Aveiro, de 68 anos, continua a torcer de forma acérrima pelas equipas que o filho, Cristiano Ronaldo, representa.



Pouco minutos antes de o Al Nassr defrontar o Farense, em jogo amigável no Estádio do Algarve - e com CR7 na bancada a ver os companheiros -, a matriarca do clã Aveiro quis desejar boa sorte à equipa saudita. E escolheu o Instagram, postando ainda uma fotografia em biquíni.

