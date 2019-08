Matriarca do clã vai desfilar ao lado da filha Katia.

Dolores Aveiro não pára de surpreender e anunciou que vai participar num desfile, na loja CR7, em Vilamoura, ao lado da filha mais nova, Katia.A matriarca do clã Aveiro vai apresentar uma linha de produtos alimentares com a sua imagem, enquanto a cantora, que está grávida pela terceira vez, irá divulgar uma coleção de joias.A mãe de CR7 junta assim o útil ao agradável, uma vez que está no Algarve há várias semanas a desfrutar de uns dias de descanso junto da família.