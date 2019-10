Dolores Aveiro e Georgina Rodriguez: A zanga muito mal contada

, assume que não tem nenhum dissabor com a namorada do filho mais novo,. No entanto, houve pormenores do afastamento do lar de Cristiano Ronaldo que a matriarca do clã decidiu ocultar durante a conversa que teve com Cristina Ferreira, em direto na SIC., explicou.O mal-estar entrecomeçou ainda em Madrid, Espanha, quando a espanhola ficou grávida de Alana Martina, em março de 2017. A partir do momento em que a modelo conquistou a total confiança do internacional português, a madeirense começou a ser afastada da luxuosa mansão de La Finca, em Madrid, com idas mais regulares ao Funchal, na Madeira.O regresso à terra natal deu-se em definitivo quando Ronaldo assinou pela Juventus, em agosto de 2018, e mudou-se com a companheira e os quatro filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana para Turim, Itália., acrescentou Dolores.Embora negue qualquer mal-estar, o desagrado entre a madeirense e a nora viu-se até nas redes sociais. Dolores foi ‘apanhada’ por páginas de apoio a Gio a colocar ‘gostos’ em comentários difamatórios sobre a namorado de Ronaldo e fotos de Irina Shayk.Segundo a mãe de Ronaldo, o regresso à Madeira deu-se na altura certa. "Estou feliz na Madeira. Quando me apetece vou passear aqui e acolá. Quando estava em Madrid não fazia nada disso. Vivia para o Cristiano", admitiu. Sobre a rotina na terra natal ao lado do companheiro, José Andrade, Dolores é parca em palavras: "Tenho o meu espaço e ele o dele. Eu sou fiel. Até ao dia de hoje tenho sido fiel. Se ele me falhar as coisas mudam." A ida para o Funchal mudou por completo a vida da matriarca do clã Aveiro. Passou a estar mais tempo com as amigas, a quem concretiza desejos. "Levo-as a passear. É uma alegria para elas. Tudo o que eu puder fazer, eu faço", completou.