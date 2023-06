Julia Roberts surpreende Pep Guardiola

Pep Guardiola alcançou dois triunfos. Depois de ganhar a terceira Liga dos Campeões da carreira, a primeira ao serviço do Manchester City, no passado sábado, o treinador foi surpreendido com uma mensagem especial de um dos seus ídolos, a estrela Julia Roberts. A dedicatória especial pela conquista surge dois meses após o técnico ter revelado que idolatrava a atriz e que lamentava o facto de a artista ter visitado o estádio do Manchester United (e ignorado o Manchester City), durante uma viagem com a família a Inglaterra, em 2016.“Mesmo que consiga vencer a Liga dos Campeões, isso não vai atenuar a desilusão que tive pelo facto de Julia Roberts ter vindo a Manchester e não nos ter vindo ver”, disse em fevereiro. O desalento do treinador terá despertado a atenção da estrela de Hollywood que fez questão de parabenizar Guardiola através das suas redes sociais. “Parabéns, Pep Guardiola, por conduzires a equipa ao título da Liga dos Campeões”, escreveu Julia Roberts na legenda da publicação na qual Guardiola surge a beijar o troféu da Liga dos Campeões.