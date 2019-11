Dolores Aveiro em Itália para matar saudades dos netos

Hoje um dia bem passado com meus meninos", escreveu na publicação.



Ver esta publicação no Instagram Hoje um dia bem passado com meus meninos?? Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a 25 de Nov, 2019 às 11:18 PST

Com os netos a viver em Turim, Itália, Dolores Aveiro tem feitos viagens regularmente para visitá-los. Esta segunda-feira, dia 25 de novembro, a matriarca da família mostrou que já estava na companhia dos netos mais novos, Alana, Eva e Mateo, mas desta vez foi acompanhada por Elma Aveiro.

Alana Martina, filha mais nova de Ronaldo completou dois anos no passado dia 12 de novembro e Dolores Aveiro não compareceu na festa, mas garantiu que ia visitar a neta em breve. Cerca de duas semanas depois o reencontro entre as duas foi registado nas redes sociais.



Ver esta publicação no Instagram Torino hoje está mais feliz Uma publicação partilhada por Elma Aveiro (@elma_oficial) a 25 de Nov, 2019 às 3:22 PST

Para além de visitar a família, mãe e filha devem marcar presença, esta noite, no jogo da Juventus contra o Atlético de Madrid, que acontece em Turim, para a Liga dos Campeões.