Dolores Aveiro encantada com os netos

Dolores Aveiro, de 65 anos, está em casa a recuperar e totalmente dedicada aos netos que conseguiu reunir pela primeira vez desde o início do novo ano. Inserida no considerado grupo de risco, por ter uma condição frágil de saúde - sofreu há cerca de um mês um AVC isquémico - a mãe de Cristiano Ronaldo entrou em isolamento e tem estado muito resguardada, desfrutando apenas da reunião da família no Funchal.Já CR7 faz questão de não perder o foco. O internacional português tem instalado um ginásio no novo imóvel de luxo na Madeira e tem cumprido rigorosamente os planos de treino.A ele têm-se juntado as irmãs, Elma e Katia, e os sobrinhos Alicia, Rodrigo e Eleonor.