Dolores Aveiro encontra-se com ex-concorrentes do 'Big Brother' no Funchal

Gente boa que veio fazer uma visita à nossa linda ilha", escreveu a matriarca do clã Aveiro. Na fotografia, aparecem Rui Pedro e a namorada, Jéssica Antunes, também Rúben da Cruz, ex-namorado de Ana Moura, e Elisabete Moutinho, antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', TVI.







Rui Pedro e Jéssica Antunes, ex-concorrentes do 'Big Brother', da TVI, estão na companhia de alguns amigos a desfrutar de uns dias de descanso na ilha da Madeira. Já tinha sido tornado público que o antigo participante do reality show é muito amigo de Elma Aveiro, tendo registado o reencontro nas suas redes sociais. "Esta sexta-feira, 16 de abril, o grupo de amigos encontrou-se com Dolores Aveiro.Ainda nesta manhã,, também ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.Recorde-se no dia anterior de viajar até à Madeira, Jéssica Antunes fez uma festa em casa que se tornou polémica por ter reunido vários amigos, sendo que Rúben da Cruz, Virgul e Hélder Tavares estavam presentes na comemoração.