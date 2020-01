Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo e Dolores Aveiro

"Hoje é dia de festa é o teu aniversário.

Espero que tenhas um dia muito feliz junto dos nossos meninos e que cumpras muitos mais", escreveu Dolores.

Dolores Aveiro surpreendeu ao deixar uma mensagem a Georgina Rodríguez a propósito do seu 26º aniversário.A mãe de Cristiano Ronaldo parece ter esquecido as guerras do passado e felicitou-se publicamente através da sua página de Instagram.