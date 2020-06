Dolores Aveiro está de férias volta a posar de fato de banho

Existe o canhão da Nazaré. E depois temos este canhão da Dolores", "Fantástica", "Grande Dolores", são alguns dos elogios por parte dos milhares de seguidores que acompanham a progenitora do craque da Juventus.



"Cuidado com os escaldões", "Proteja-se do sol", "Ponha-se à sombra", são algumas das mensagens de alguns fãs preocupados.

Dolores Aveiro continua a desfrutar de idas à praia durante as férias.Depois de ter estado a cumprir a quarentena no Funchal, agora está a aproveitar um período de descanso na ilha do Porto Santo.A mãe de Cristiano Ronaldo não tem resistido a partilhar alguns passeios e, como já é habitual, não se inibe de mostrar o visual, nem mesmo a banhos de sol, de fato de banho.