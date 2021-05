Dolores Aveiro eufórica dança e festeja título do Sporting

A carregar o vídeo...

Dolores Aveiro festeja vitória do Sporting

Bom dia e viva ao nosso Sporting", escreveu.





Elma Aveiro mostra festejos da sua família radiantes com a vitória do Sporting

está a viver dias de grande entusiasmo. A matriarca da família Aveiro começou a semana a mostrar-se radiante com a possibilidade de ver o Sporting campeão nacional. Esta terça-feira, a mãe de Cristiano Ronaldo vestiu-se a rigor , ao lado do seu mais-que-tudo José Andrade, e passou o dia com a camisola do Sporting vestida.No mesmo dia, a vitória comprovou-se e o clube leonino conseguiu alcançar o título de campeão nacional ao fim de 19 anos. Quem não escondeu a felicidade foi Dolores Aveiro que se juntou a alguns amigos e, em conjunto, festejaram o campeonato.A matriarca da família Aveiro estava animada nos festejos e mostrou nas suas redes sociais a celebração.Embora os festejos tenham sido durante a noite, esta quarta-feira, Dolores Aveiro felicitou o clube.A seu lado nos festejos teve a sua filha Elma, que partilhou com os seguidores como a sua família já estava a celebrar a vitória na tarde de terça-feira., brincou.