Dolores Aveiro feliz ao lado do filho mais velho. "Igualzinho ao CR7"

, escreveu na legenda.





foram algumas das reações.



Recorde-se de que além de Hugo, o craque tem mais dois irmãos: Katia e Elma Aveiro.



Veja a fotografia do momento na galeria.





No passado sábado, dia 25 de março, Hugo Aveiro, irmão mais velho de Cristiano Ronaldo, celebrou o seu 48º aniversário.Dolores Aveiro não resistiu à felicidade de ver o seu primogénito celebrar mais um ano de vida e marcou a data nas redes sociais com uma fotografia do filho.Rapidamente, a caixa de comentário encheu-se com mensagens de parabéns. Os internautas acabaram também por reparar nas semelhanças físicas entre Hugo Aveiro e Cristiano Ronaldo.