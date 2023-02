Dolores Aveiro já chegou à Arábia Saudita

15:39

Vanessa Fidalgo

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, chegou a Riade, na Arábia Saudita, para para passar uma temporada com a família.Na sua página oficial do Instagram, a mãe do craque português partilhou uma imagem ternurenta ao lado do neto mais velho., escreveu na legenda da imagem, numa mensagem que de imediato foi retribuída com vários elogios por parte dos seus seguidores.Recorde-se que pouco depois do Mundial de Futebol no Qatar, onde também contou com o apoio incondicional da mãer, Cristiano Ronaldo mudou-se com a namorada, Gerogina Rodríguez e os seis filhos para Riade, na Arábia Saudita, para passar a vestir a camisola do Al-Nassr.Esta é a primeira temporada de Dona Dolores na Arábia Saudita, após a mudança.