Dolores Aveiro já teve alta e regressa a casa após sofrer AVC

Cristiano Ronaldo com a mãe Dolores Aveiro

Foto: Instagram

18:08

Numa altura em que o país e o mundo vivem momentos de grande ansiedade e tensão, devido à panedemia do Covid-19, a família de Cristiano Ronaldo tem motivos para sorrir.Mais de duas semanas depois de ter sofrido um AVC, a mãe do craque, de 65 anos, já regressou a casa, para junto da família.Recorde-se que foi de madrugada, há mais de duas semanas, que Dolores se sentiu mal, na sua casa, tendo o companheiro chamado os meios de emergência. A mãe de Ronaldo foi rapidamente socorrida e continuou internada, no Hospital dr. Nélio Mendonça, a recuperar do AVC.