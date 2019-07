Dolores Aveiro lucra com mudança de imagem

07 jul 2019 • 18:25

André Filipe Oliveira

Quem muda, Deus ajuda", o ditado parece fazer todo o sentido olhando para Dolores Aveiro. Aos 64 anos, a matriarca do clã Aveiro mostra-se melhor do que nunca e com vários projetos em mãos.Recentemente, a mãe de Cristiano Ronaldo decidiu submeter-se a uma drástica mudança de visual, primeiro ao surgir ligeiramente mais loira, e agora com um aspeto mais jovial. Essa mudança foi sugerida por vários admiradores da madeirense através das redes sociais., atirou uma fã.O comentário não mereceu a atenção de Dolores, que não se coíbe de mostrar de todas as formas sem quaisquer pudores.