Dolores Aveiro mostra como dança na discoteca

Dolores Aveiro surpreendeu com a boa disposição durante uma festa, organizada por uma marca de óculos com quem fechou mais uma parceria milionária recentemente.



A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou um vídeo nas redes sociais onde surge no local da celebração, bastante animada, a dançar junto dos restantes convidados.





Cuidado é com os movimentos bruscos que depois lá aparece uma hérnia e é uma chatice!", atirou um seguidor.





, escreveu a matriarca do clã Aveiro na legenda da publicação, que não passou despercebida perante os milhões de fãs que a acompanham, que a elogiaram pela energia e alegria que demonstra aos 65 anos., foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores.Apesar de gostarem de ver Dolores Aveiro a divertir-se, os fãs também mostram preocupação. "



Este momento de diversão acontece pouco tempo depois de Dolores Aveiro ter perdido a madrasta, Ângela, que morreu dia 19 de janeiro.