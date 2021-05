Dolores Aveiro mostra luxos da viagem de jato de regresso a casa

Bom dia. Sim, já somos campeões mas boa sorte para logo. Já estou pronta para a festa. ONDE VAI UM, VÃO TODOS".



Para além de estar a mostrar o seu apoio ao seu clube do coração, a matriarca do clã dedicou umas palavras de carinho a Cristiano Ronaldo que joga, esta quarta-feira, com a Juventus. "Boa sorte filho. Que tenhas um ótimo jogo, estamos contigo", garantiu.



Recorde-se que Para além de estar a mostrar o seu apoio ao seu clube do coração, a matriarca do clã dedicou umas palavras de carinho a Cristiano Ronaldo que joga, esta quarta-feira, com a Juventus. "", garantiu.Recorde-se que Dolores Aveiro se mostrou encantada por estar junto aos netos em Turim

Depois de passar uns dias na companhia deem Turim,já regressou à sua casa na ilha da Madeira. A matriarca da família Aveiro disse adeus ao filho e aos meninos esta terça-feira e rumou na companhia do namorado, José Andrade, até à sua terra natal.Nas suas redes sociais, Dolores Aveiro partilhou com os seguidores o luxo do jato que a levou de regresso a casa. A mãe de Cristiano Ronaldo mostrou-se a petiscar várias iguarias. Quem não resistiu à partilha da mãe foi Katia Aveiro., brincou.Já esta quarta-feira, Dolores Aveiro mostrou outro registo ainda da sua viagem no jato de luxo onde mostrou o seu apoio ao Sporting.