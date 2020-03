Dolores Aveiro mostra-se confiante com a neta Valentina: "Inspiração do dia"

A carregar o vídeo ...

Dolores Aveiro desfruta do regresso a casa após ter sofrido um AVC

Dolores Aveiro voltou a partilhar um momento ternurento junto da neta Valentina, fruto da relação de Katia Aveiro e do namorado, Alexandre Bertolucci.A mãe de Cristiano Ronaldo, que tem estado a cumprir a quarentena na companhia da família, no Funchal,mostra-se agradecida pelos momentos que estão a passar e com esperança de que virão tempos melhores.é a frase que se pode ler no babete da pequena Valentina, que a matriarca do clã Aveiro não resistiu a partilhar no Instagrm, que surge com a figura do arco íris, símbolo de esperança neste período difícil que se atravessa devido ao surto de coronavírus., escreveu Dolores na legenda da publicação., disse ainda Dolores.Mais uma vez, a bebé de Katia Aveiro fez com que os seguidores de Dolores não resistissem a deixar várias mensagens 'derretidos'., pode ler-se nos comentários da publicação.Dolores Aveiro mostra-se a recuperar e feliz por poder desfrutar da companhia dos filhos e netos que lhe têm dado o maior apoio. Recorde-se que Cristiano Ronaldo também continua a cumprir a quarentena no Funchal, sem data prevista para regressar a Turim, e tem surgido em vários momentos em família que são partilhados nas redes sociais. Recentemente, Dolores Aveiro foi a convidada do programa '24Horas de Vida', comandado por Bárbara Guimarães, uma emissão gravada antes do susto de saúde que viveu, onde recorda o passado difícil que enfrentou. A apresentadora não lhe poupou os elogios.