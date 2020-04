Dolores Aveiro mostra-se em casa e mantém-se positiva: "Vamos todos ficar bem"

om dia a todos. Mais um dia em casa, mas com a graça de Deus tudo vai ficar

A carregar o vídeo ...

Dolores Aveiro desfruta do regresso a casa após ter sofrido um AVC

Dolores Aveiro continua a manter o ânimo e a esperança na fase difícil que se atravessa devido ao surto de coronavírus.A mãe de Cristiano Ronaldo, que antes de ser decretado estado de emergência devido à pandemia, sofreu um AVC que deixou a família em alerta, mostra-se cada vez mais recuperada.A cumprir a quarentena no Funchal, Dolores voltou a partilhar um momento com os seguidores através das redes sociais. Desta vez, surge na varanda da moradia, arranjada, com um look que não passou despercebido. A matriarca do clã Aveiro optou por um vestido que combinou com umas leggings e uns ténis confortáveis, e ainda uns óculos de sol.", escreveu na legenda da publicação, que depressa contou com rasgados elogios e mensagens de força e apoio, como tem sido habitual nos últimos tempos. Dolores já tinha partilhado uma publicação onde celebrava um mês desde que saiu do hospital, onde permaneceu em cuidados. O craque da Juventus não resistiu a comentar com um 'emoji' ternurento, radiante por ver a mãe cada vez com melhor aparência após o susto de saúde que viveu. A filha mais velha de Dolores, Elma Aveiro, também não resistiu a deixar a sua marca:, escreveu. Desde que regressou a casa , Dolores Aveiro tem desfrutado ao máximo da companhia dos filhos e dos netos e têm sido vários os momentos em família que fazem as delícias dos admiradores. Recentemente, Dolores até se mostrou a treinar com Cristiano Ronaldo e as filhas.