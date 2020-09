Dolores Aveiro não esquece os antigos genros

11:31

Elma Aveiro já não esconde que está novamente apaixonada. O eleito chama-se André Maciel e nas redes sociais a irmã de Cristiano Ronaldo tem revelado o quanto está feliz ao lado do novo amor., escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece com o novo companheiro.O amor conta com a bênção de toda a família, mas a verdade é que a matriarca do clã Aveiro não esquece a relação que a filha viveu com Edgar Caires, da qual nasceu Eleonor.No Instagram, os dois continuam a partilhar fotografias juntos, sinal de que a relação entre sogra e genro não saiu beliscada com a separação. Uma situação normal na vida de Dolores, que continua a manter igualmente uma ótima relação com o ex-marido de Katia Aveiro, José Pereira.", diz uma fonte.Mas se Dolores preserva uma amizade com os ex-companheiros das filhas Katia e Elma, o mesmo não se pode dizer em relação às ex-namoradas do filho, Cristiano Ronaldo. Com Irina Shayk, a matriarca do clã nunca se entendeu verdadeiramente e também com Nereida a relação era difícil. A exceção é Merche Romero, uma das primeiras namoradas do jogador da Juventus, que sempre se deu bem com Dolores.