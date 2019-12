Dolores Aveiro obrigada a viajar em low cost

Os festejos de Natal de Dolores Aveiro de 64 anos começaram com um enorme percalço. Antes de embarcar, com destino à ilha da Madeira, a matriarca do clã Aveiro fez uma paragem em Lisboa, para cumprir alguns compromissos que não correram conforme previsto. A mãe de Ronaldo acabou por se atrasar e consequentemente perdeu o avião no qual tinha lugar marcado em primeira classe.A notícia foi avançada pelo comentador da TVI, Flávio Furtado, durante o programa ‘Você na TV!’ que descreveu o incidente de Dolores, que quase estragou os seus planos natalícios.No entanto, a mãe de CR7 não resolveu rapidamente a questão, comprando um novo bilhete, desta feita numa companhia low-cost (de baixo custo), que a levou a apanhar o avião no terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.Uma atitude que surpreendeu os milhares de fãs da madeirense, uma vez que levou a mesma a abdicar de todos os luxos e comodidades a que se habituou nos últimos anos durante as suas viagens de avião regulares entre o continente e a ilha.Mas a necessidade de estar junto da família durante a quadra natalícia, num momento de grande felicidade e importância, falou mais alto e, como já é habitual, Dolores voltou a mostrar-se uma mulher simples e prática. De regresso à Madeira, Dolores mantém as tradições de Natal e prepara com grande entusiasmo a ementa da noite de Consoada que será vivida em família, na ilha do seu coração. Só Cristiano Ronaldo não vai estar presente na quadra.Cristiano Ronaldo e Georgina preparam-se para festejar o Natal com os quatro filhos no Dubai.O jogador da Juventus será a grande ausência na reunião da família Aveiro que, como habitualmente, estará reunida na Madeira.